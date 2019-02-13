НБУ підвищив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подорожчало на 0,18%

Національний банк України (НБУ) на 13 лютого 2019 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,18% до 354,2 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 13 лютого встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 354230,29 грн за 10 тройських унцій (+653,59 грн або на 0,18%);

Срібло - 4241,53 грн за 10 тройських унцій (-28,18 грн);

Платина - 213629,28 грн за 10 тройських унцій (-2561,87 грн);

Паладій - 374864,02 грн за 10 тройських унцій (-2320,54 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.