НБУ підвищив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подорожчало на 0,25%

Національний банк України (НБУ) на 12 лютого 2019 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,25% до 353,5 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 12 лютого встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 353576,7 грн за 10 тройських унцій (+890,89 грн або на 0,25%);

Срібло - 4269,71 грн за 10 тройських унцій (+43,72 грн);

Платина - 216191,15 грн за 10 тройських унцій (-353,79 грн);

Паладій - 377184,56 грн за 10 тройських унцій (+1122,66 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.