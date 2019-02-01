НБУ підвищив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подорожчало на 0,67%

Національний банк України (НБУ) на 1 лютого 2019 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,67% до 366,8 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 1 лютого встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 366874,2 грн за 10 тройських унцій (+2458,03 грн або на 0,67%);

Срібло - 4414,97 грн за 10 тройських унцій (+14,33 грн);

Платина - 225256,6 грн за 10 тройських унцій (-1228,48 грн);

Паладій - 372838,5 грн за 10 тройських унцій (+359,35 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.