НБУ підвищив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подорожчало на 0,29%

Національний банк України (НБУ) на 31 січня 2019 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,29% до 364,4 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 31 січня встановлено такі курси банківських металів:

Золото - 364416,17 грн за 10 тройських унцій (+1060,37 грн або на 0,29%);

Срібло - 4400,64 грн за 10 тройських унцій (+44,59 грн);

Платина - 226485,08 грн за 10 тройських унцій (+1253,64 грн);

Паладій - 372479,15 грн за 10 тройських унцій (-221,95 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.