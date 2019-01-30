НБУ підвищив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подорожчало на 0,50%

Національний банк України (НБУ) на 30 січня 2019 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,50% до 363,4 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 26 січня встановлено такі курси банківських металів:

Золото - 363355,8 грн за 10 тройських унцій (+1806,64 грн або на 0,50%);

Срібло - 4356,05 грн за 10 тройських унцій (+83,32 грн);

Платина - 225231,44 грн за 10 тройських унцій (-424,15 грн);

Паладій - 372701,1 грн за 10 тройських унцій (+2814,91 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.