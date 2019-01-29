НБУ підвищив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подорожчало на 1,31%

Національний банк України (НБУ) на 29 січня 2019 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 1,31% до 361,5 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 26 січня встановлено такі курси банківських металів:

Золото - 361549,16 грн за 10 тройських унцій (+4667,30 грн або на 1,31%);

Срібло - 4272,73 грн за 10 тройських унцій (+16,69 грн);

Платина - 225655,59 грн за 10 тройських унцій (+4508,17 грн);

Паладій - 369886,19 грн за 10 тройських унцій (+3810,72 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.