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НБУ підвищив курс золота

Новини » Фінанси    28.01.2019 - 09:00
НБУ підвищив курс золота
Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подорожчало на 0,36%

Національний банк України (НБУ) на 28 січня 2019 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,36% до 356,9 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 26 січня встановлено такі курси банківських металів:

Золото - 356881,86 грн за 10 тройських унцій (+1283,77 грн або на 0,36%);

Срібло - 4256,04 грн за 10 тройських унцій (-18,92 грн);

Платина - 221147,42 грн за 10 тройських унцій (+1633,85 грн);

Паладій - 366075,47 грн за 10 тройських унцій (-8486,93 грн).

НБУ підвищив курс золота

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.

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