НБУ підвищив курс золота

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Золото подорожчало на 0,19%

Національний банк України (НБУ) на 8 січня 2019 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,90% до 357,5 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 8 січня встановлено такі курси банківських металів:

Золото - 357548,24 грн за 10 тройських унцій (+3211,53 грн або на 0,90%);

Срібло - 4304,66 грн за 10 тройських унцій (+56,86 грн);

Платина - 220012,64 грн за 10 тройських унцій (+4045,94 грн);

Паладій - 351632,29 грн за 10 тройських унцій (+3059,28 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.