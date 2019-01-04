НБУ повысил курс золота

Золото подорожало на 0,19%
Национальный банк Украины (НБУ) на 4 января 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,19% до 354,3 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.
На 4 января установлены следующие курсы банковских металлов:
Золото - 354336,71 грн за 10 тройских унций (+688,36 грн или на 0,19%);
Серебро - 4247,8 грн за 10 тройских унций (+79,33 грн);
Платина - 215966,7 грн за 10 тройских унций (-3601,23 грн);
Палладий - 348573,01 грн за 10 тройских унций (+808,41грн).
Скриншот (bank.gov.ua)
Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.
Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.