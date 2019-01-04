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НБУ повысил курс золота

Новости » Финансы    04.01.2019 - 09:00
НБУ повысил курс золота
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Золото подорожало на 0,19%

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 января 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,19% до 354,3 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 4 января  установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 354336,71 грн за 10 тройских унций (+688,36 грн или на 0,19%);

Серебро - 4247,8 грн за 10 тройских унций (+79,33 грн);

Платина - 215966,7 грн за 10 тройских унций (-3601,23 грн);

Палладий - 348573,01 грн за 10 тройских унций (+808,41грн).

НБУ повысил курс золота

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.

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