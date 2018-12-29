НБУ підвищив курс золота

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Золото подорожчало на 1,34%

Національний банк України (НБУ) на 29 грудня 2018 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 1,34% до 353,6 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 29 грудня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 353648,35 грн за 10 тройських унцій (+4668,11 грн або на 1,34%);

Срібло - 4168,47 грн за 10 тройських унцій (+139,45 грн);

Платина - 219567,93 грн за 10 тройських унцій (+2124,5 грн);

Паладій - 347764,6 грн за 10 тройських унцій (+7322,86 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.