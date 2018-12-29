НБУ повысил курс золота

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Золото подорожало на 1,34%

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 декабря 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 1,34% до 353,6 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 29 декабря установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 353648,35 грн за 10 тройских унций (+4668,11 грн или на 1,34%);

Серебро - 4168,47 грн за 10 тройских унций (+139,45 грн);

Платина - 219567,93 грн за 10 тройских унций (+2124,5 грн);

Палладий - 347764,6 грн за 10 тройских унций (+7322,86 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.