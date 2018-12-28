НБУ підвищив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подорожчало на 1,5%

Національний банк України (НБУ) на 28 грудня 2018 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 1,47% до 348,9 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 28 грудня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 348980,24 грн за 10 тройських унцій (+5065,26 грн або на 1,47%);

Срібло - 4029,02 грн за 10 тройських унцій (+27,47 грн);

Платина - 217443,43 грн за 10 тройських унцій (+1482,55 грн);

Паладій - 340441,74 грн за 10 тройських унцій (+2321,17 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.