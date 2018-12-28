НБУ повысил курс золота

Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Золото подорожало на 1,5%

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 декабря 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 1,47% до 348,9 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 28 декабря установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 348980,24 грн за 10 тройских унций (+5065,26 грн или на 1,47%);

Серебро - 4029,02 грн за 10 тройских унций (+27,47 грн);

Платина - 217443,43 грн за 10 тройских унций (+1482,55 грн);

Палладий - 340441,74 грн за 10 тройских унций (+2321,17 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.