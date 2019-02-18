НБУ підвищив курс євро

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Єдина європейська валюта подорожчала на 11 копійок

Національний банк України (НБУ) на 19 лютого 2019 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 11 копійок до 30,79 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 19 лютого встановлено на такому рівні:

3079,6203 гривні за 100 євро (+11,5074 грн).

При цьому курс євро на 18 лютого становить 3068,1129 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 18 лютого 2019 року, готівковий курс знизився на 4 копійки до 30,93 гривень за євро. Курс покупки євро складає 30,05 - 30,85 (30,20 - 30,80 - 15 лютого), продажу 30,80 - 31,25 (30,80 - 31,40 - 15 лютого) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,50 (30,52 - 15 лютого), продажу - 30,93 (30,97 - 15 лютого) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро зріс на 9 копійок до 30,79 грн/євро. Курс покупки становить 30,77 грн/євро.