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НБУ підвищив курс долара до максимуму з листопада 2018 року

Автор: Олександр Білоус

Долар продовжує дорожчати

Національний банк України (НБУ) на 2 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,33 гривень за долар. Курс на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 2 жовтня встановлено на такому рівні: 28,3343 гривень за 1 долар (+0,0238 грн). При цьому курс долара на 1 жовтня становить 28,3105 гривень за 1 долар.

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Таким чином, офіційний курс піднявся до максимуму майже за два роки. Вище курс востаннє був 30 листопада 2018 року - 28,39093 гривень за долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 1 жовтня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився - 28,30 гривень за долар, курс купівлі - 28,28 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 17 копійок до 33,26 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 1 жовтня довідковий курс на рівні 28,32 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 30 вересня (28,31 грн/долар).

Нагадаємо, за даними НБУ, у вересні 2020 року збільшення попиту з боку окремих груп імпортерів призвела до зростання попиту на іноземну валюту. Додатковим чинником погіршення ситуації на валютному ринку було зниження апетиту інвесторів до активів країн, що розвиваються.

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