Курс долара призупинив зростання на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар торгується біля рівня 28,30

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 1 жовтня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії не змінився 28,30 гривень за долар, курс купівлі - 28,28 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 17 копійок до 33,26 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,2800 - 28,3000 грн/долар, євро 33,2403 - 33,2638 грн/євро, російський рубль 0,3665 - 0,3669 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 28,2800 28,3000 EUR/UAH 33,2403 33,2638 RUB/UAH 0,3665 0,3669

Відзначимо, 30 вересня торги по долару закрилися в діапазоні 28,2800 - 28,3000 грн/долар, євро 33,0762 - 33,0968 грн/євро, російський рубль 0,3635 - 0,3639 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 1 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,31 гривень за долар. Курс на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Нагадаємо, за даннынм НБУ, у вересні 2020 року збільшення попиту з боку окремих груп імпортерів призвела до зростання попиту на іноземну валюту. Додатковим чинником погіршення ситуації на валютному ринку було зниження апетиту інвесторів до активів країн, що розвиваються.