НБУ підвищив курс долара після дводенного зниження

Офіційний курс гривні до долара на 24 грудня встановлено на рівні 27,27 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара виріс після зниження протягом двох днів поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 24 грудня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,2747 гривень за 1 долар (+0,0239 грн). При цьому курс долара на 23 грудня становить: 27,2508 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 23 грудня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився - 27,30 гривень за долар, курс в покупці - 27,28 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 5 копійок до 30,92 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, найближчим часом курс долара, швидше за все, буде коливатися в діапазоні 27,2-27,3 гривень за долар. А поява енергоімпортерів на ринку може призвести до зміщення долара до його максимального осіннього піку - 27,4 гривень.