Курс долара призупинив зростання на міжбанку
Курс долара на міжбанку станом на 10:00 23 грудня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився - 27,30 гривень за долар, курс в покупці - 27,28 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 5 копійок до 30,92 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,2800 - 27,3000 грн/долар, євро 30,9027 - 30,9227 грн/євро, російський рубль 0,3722-0,3726 грн/рубль.
Нагадаємо, 22 грудня торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,2850 - 27,3050 грн/долар, євро 30,8511 - 30,8737 грн/євро, російський рубль 0,3694 - 0,3700 грн/рубль.
Курс НБУ
Національний банк України (НБУ) на 23 грудня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,25 гривень за долар. Курс впав менш ніж на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.
Прогноз
За прогнозом аналітиків, найближчим часом курс долара, швидше за все, буде коливатися в діапазоні 27,2-27,3 гривень за долар. А поява енергоімпортерів на ринку може призвести до зміщення долара до його максимального осіннього піку - 27,4 гривень.