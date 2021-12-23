Курс долара призупинив зростання на міжбанку

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 23 грудня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився - 27,30 гривень за долар, курс в покупці - 27,28 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 5 копійок до 30,92 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,2800 - 27,3000 грн/долар, євро 30,9027 - 30,9227 грн/євро, російський рубль 0,3722-0,3726 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 23 грудня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,25 гривень за долар. Курс впав менш ніж на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, найближчим часом курс долара, швидше за все, буде коливатися в діапазоні 27,2-27,3 гривень за долар. А поява енергоімпортерів на ринку може призвести до зміщення долара до його максимального осіннього піку - 27,4 гривень.