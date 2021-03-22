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НБУ підвищив курс долара на 22 березня

Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 22 березня, встановлений на рівні 27,71 гривень за долар. Курс долара зростає після зниження напередодні.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 22 березня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,7184 гривень за 1 долар (+0,0356 грн). При цьому курс долара на 18 березня становить 27,6828 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 19 березня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,70 гривень за долар, курс купівлі до 27,68 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 33,04 гривень за євро.

Прогноз

Нагадаємо, міжнародне агентство S&P Global Ratings прогнозує курс 29,50 гривень за долар. Таких значень курс досягне в кінці 2021 року.

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