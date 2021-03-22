НБУ підвищив курс долара на 22 березня

Офіційний курс гривні до долара на 22 березня, встановлений на рівні 27,71 гривень за долар. Курс долара зростає після зниження напередодні.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 22 березня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,7184 гривень за 1 долар (+0,0356 грн). При цьому курс долара на 18 березня становить 27,6828 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)