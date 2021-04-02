НБУ підвищив курс долара на 2 квітня

Офіційний курс гривні до долара на 2 квітня, встановлений на рівні 27,83 гривень за долар. Курс долара зростає після падіння протягом двох днів підряд.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 2 квітня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,8324 гривень за 1 долар (+0,0098 грн). При цьому курс долара на 1 квітня становить 27,8226 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)