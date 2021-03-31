Долар падає після різкого зростання: НБУ встановив курс на 1 квітня

Національний банк України (НБУ) на 1 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,82 гривень за долар. Курс знизився на 8 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 1 квітня встановлено на такому рівні: 27,8226 гривень за 1 долар (-0,0626 грн). При цьому курс долара на 31 березня становить: 27,8852 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знижується другий день поспіль після різкого зростання.

Скріншот (bank.gov.ua)