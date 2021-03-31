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Долар падає після різкого зростання: НБУ встановив курс на 1 квітня

Новость на русском → Київ, Середа 31 березня 2021 16:50
Долар падає після різкого зростання: НБУ встановив курс на 1 квітня Фото: курс долара падає (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 1 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,82 гривень за долар. Курс знизився на 8 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 1 квітня встановлено на такому рівні: 27,8226 гривень за 1 долар (-0,0626 грн). При цьому курс долара на 31 березня становить: 27,8852 гривень за 1 долар.

Долар падає після різкого зростання: НБУ встановив курс на 1 квітня

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знижується другий день поспіль після різкого зростання.

Долар падає після різкого зростання: НБУ встановив курс на 1 квітня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 31 березня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 27,84 гривень за долар, курс купівлі до 27,82 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 2 копійки до 32,65 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується помірний ріст курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,2 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,1/28,3 грн.

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