НБУ підвищує офіційний курс долара другий день поспіль

Офіційний курс гривні до долара на 21 лютого 2022 року встановлений на рівні 28,34 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара до гривні зростає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 21 лютого 2022 року встановив курс на такому рівні: 28,3428 гривень за 1 долар (+0,0428 грн). При цьому курс долара на 18 лютого становить: 28,30 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 18 лютого 2022 року в продажу в порівнянні з попередньою сесією знизився на 5 копійок до 28,34 гривень за долар, курс в покупці до 28,32 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 2 копійки до 32,22 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом банкірів, курс долара у 2022 році очікується в коридорі 26-28 гривень. Аналітики банків враховують різні фактори, які впливають на валютний ринок.