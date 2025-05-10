НБУ ослабил валютные ограничения с 10 мая: кого касается и повлияет ли на курс

Нацбанк смягчил валютные ограничения для украинцев с 10 мая. Также НБУ объявил о запуске стимулирующей валютной либерализации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НБУ.

НБУ решил смягчить ряд других валютных ограничений, в частности:

расширяются возможности финансирования зарубежных представительств украинских компаний;

разрешается оплата судебных сборов за рубежом при рассмотрении вопросов с импортными и экспортными контрактами;

увеличиваются лимиты на расчеты корпоративными карточками за рубежом;

разрешаются валютные операции на условиях "форвард";

упрощается оплата консульских сборов за рубежом.

Также Нацбанк ужесточил некоторые ограничения для точечного закрытия схем вывода капитала и обхода ограничений:

банкам запретили завершать валютный надзор за импортом в случае возврата нерезидентом средств в гривне с лоро-счетов банков-нерезидентов;

ежемесячный карточный лимит 500 тысяч гривен, который ввели в 2024 году на оплату за проживание за рубежом, научились обходить, поэтому лимит теперь распространяется на другие коды торговца (различные личные услуги, юридические услуги, бизнес-услуги, профессиональные услуги и т.д.).

НБУ запускает новый механизм

Валютная либерализация направлена на приток иностранного капитала в Украину. Как пояснил Нацбанк, ее суть заключается в создании механизма, который будет поощрять иностранных инвесторов вкладывать деньги в украинские предприятия в обмен на разрешение проводить определенные валютные операции, которые ранее были запрещены.

Также вводит понятие "инвестиционного лимита", который будет равен сумме привлеченных иностранных инвестиций в уставный капитал после 12 мая 2025 года.

В рамках лимита компания получает право осуществлять определенные валютные операции вне общих ограничений:

рассчитываться за импортные товары, поставленные до 23 февраля 2021 года;

возвращать предоплату нерезиденту за непоставленный товар, которая была уплачена до 23 февраля 2022 года;

погашать "старые" внешние кредиты, полученные до 20 июня 2023 года;

финансировать собственные зарубежные представительства сверх установленного лимита.

Все операции должны проводиться через один банк (по выбору предприятия).

Как отмечается, изменения не окажут негативного влияния на валютный рынок Украины, ведь операции будут осуществляться в пределах объема привлеченных из-за рубежа средств в валюте.