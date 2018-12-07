Курс долара на міжбанку впав до 27,84 грн/долар

Долар повернувся на рівень двотижневої давності

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 7 грудня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 5 копійок до 27,84 грн/долар, курс купівлі знизився до 27,82 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 12 копійок до 31,67 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: 27,8200 - 27,8400 грн/долар, євро 31,5713 - 31,6024 грн/євро, російський рубль 0,4171 - 0,4178 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,8200 27,8400

EUR/UAH 31,6535 31,6763

RUB/UAH 0,4161 0,4166

Нагадаємо, 6 грудня торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,87-27,89 грн/долар, євро 31,7802 - 31,7919 грн/євро, російський рубль 0,4164 - 0,4170 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 7 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,87 грн/долар, що на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 7 грудня, встановлений на такому рівні: 2787,9569 гривень за 100 доларів (-9,6087 гривень).