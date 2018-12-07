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Готівковий курс долара продовжує знижуватися

Новини » Фінанси    07.12.2018 - 11:58
Готівковий курс долара продовжує знижуватися
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар повернувся до рівня до введення військового положення

В обмінних пунктах України сьогодні, 7 грудня 2018 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 2 копійки до 28,04 гривень за долар, купівлі 2 копійки до 27,81 гривень за долар. Курс євро у продажу зріс на 2 копійки до 31,97 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27,65 - 27,98 (27,70 - 27,98 - 6 грудня), продажу 27,90 - 28,50 (27,98 - 28,60 - 6 грудня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 27,81 (27,83 - 6 грудня), продажу - 28,02 (28,04 - 6 грудня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 31,10 - 31,80 (31,00 - 31,80 - 6 грудня), продажу 31,75 - 32,50 (31,69 - 32,50 - 6 грудня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,50 (31,43 - 6 грудня), продажу - 31,97 (31,95 - 6 грудня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,15 (2,60 - 4,15 - 6 грудня), продажу - 4,14 - 5,00 (4,10 - 5,00 - 6 грудня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,79 (3,80 - 6 грудня), продажу 4,25 (4,25 - 6 грудня) грн за 10 рублів.

 

 

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Теми: Курс долара
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