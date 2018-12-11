Готівковий курс долара знизився ще на 5 копійок

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар і євро продовжують знижуватися

В обмінних пунктах України сьогодні, 11 грудня 2018 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 6 копійок до 27,96 гривень за долар, купівлі знизився на 6 копійок до 27,72 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 16 копійок до 31,92 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27,50 - 27,96 (27,60 - 28,02 - 10 грудня), продажу 27,84 - 28,50 (27,90 - 28,50 - 10 грудня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 27,72 (27,78 - 10 грудня), продажу - 27,96 (28,02 - 10 грудня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 31,13 - 31,95 (31,30 - 31,87 - 10 грудня), продажу 31,66 - 32,25 (31,83 - 32,25 - 10 грудня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,42 (31,58 - 10 грудня), продажу - 31,92 (32,08 - 10 грудня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,17 (2,60 - 4,18 - 10 грудня), продажу - 4,15 - 5,00 (4,14 - 5,00 - 10 грудня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,80 (3,81 - 10 грудня), продажу 4,25 (4,26 - 10 грудня) грн за 10 рублів.