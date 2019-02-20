НБУ знизив довідковий курс долара

Курс долара знизився на 8 копійок

Справочное значение курса доллара на 20 февраля составило 27,09 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,0933 гривен за доллар, что на 8 копеек ниже, чем установленный 19 февраля (27,1744 за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, курс на открытии межбанковского валютного рынка 20 февраля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 5 копеек до 27,12 грн/доллар, курс в покупке до 27,09 гривен за доллар. Курс евро в продаже остался на уровне 30,75 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 6 копеек до 27,17 гривен за доллар, в покупке на 6 копеек до 26,98 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 30,90 гривен за евро.