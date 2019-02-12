НБУ знизив довідковий курс долара

Курс долара знизився на 7 копійок

Справочное значение курса доллара на 12 февраля составило 26,99 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 26,9906 гривен за доллар, что на 7 копеек ниже, чем установленный 11 февраля (27,0606 гривен за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, курс на открытии межбанковского валютного рынка 12 февраля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 10 копеек до 26,98 грн/доллар, курс в покупке до 26,95 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 17 копеек до 30,40 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 10 копеек до 27,15 гривен за доллар, в покупке снизился на 1 копейку до 26,94 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 18 копеек до 30,82 гривен за евро.