НБУ знизив довідковий курс долара

Курс долара знизився на 22 копійки

Справочное значение курса доллара на 5 февраля составило 27,21 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,2199 гривен за доллар, что на 22 копейки ниже, чем установленный 4 февраля (27,4302 гривен за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, курс на открытии межбанковского валютного рынка 5 февраля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 10 копеек до 27,28 грн/доллар, курс в покупке до 27,25 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 15 копеек до 31,13 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 12 копеек до 27,43 гривен за доллар, в покупке снизился на 20 копеек до 27,12 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 16 копеек до 31,46 гривен за евро.