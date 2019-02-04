НБУ знизив довідковий курс долара

Курс долара знизився на 14 копійок

Справочное значение курса доллара на 4 февраля составило 27,43 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,4302 гривен за доллар, что на 14 копеек ниже, чем установленный 1 февраля (27,5795 гривен за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, курс на открытии межбанковского валютного рынка 4 февраля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 4 копейки до 27,47 грн/доллар, курс в покупке до 27,44 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 14 копеек до 31,43 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 14 копеек до 27,55 гривен за доллар, в покупке снизился на 13 копеек до 27,32 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 17 копеек до 31,62 гривен за евро.