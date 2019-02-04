Межбанк відкрився зниженням курсу долара

Курс долара продовжує знижуватися на міжбанку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 4 лютого 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу знизився на 4 копійки до 27,47 грн/долар, курс купівлі до 27,44 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 14 копійок до 31,43 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 27,4400 - 27,4700 грн/долар, євро 31,4023 - 31,4339 грн/євро, російський рубль 0,4177 - 0,4186 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,4400 27,4700

EUR/UAH 31,4023 31,4339

RUB/UAH 0,4177 0,4186

Нагадаємо, 1 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,4850 - 27,5150 грн/долар, євро 31,5390 - 31,5707 грн/євро, російський рубль 0,4186 - 0,4193 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 4 лютого 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,57 грн/долар, що на 17 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 4 лютого встановлено на такому рівні: 2757,0704 гривень за 100 доларів (-17,0256 гривень).