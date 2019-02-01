НБУ знизив довідковий курс долара

Курс долара знизився на 17 копійок

Справочное значение курса доллара на 1 февраля составило 27,57 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,5795 гривен за доллар, что на 17 копеек ниже, чем установленный 31 января (27,7415 гривен за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, курс на открытии межбанковского валютного рынка 1 февраля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 6 копеек до 27,59 грн/доллар, курс в покупке до 27,56 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 14 копеек до 31,59 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 8 копеек до 27,69 гривен за доллар, в покупке снизился на 10 копеек до 27,45 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 14 копеек до 31,79 гривен за евро.