НБУ знизив довідковий курс долара

Курс долара знизився на 1 копійку

Справочное значение курса доллара на 30 января составило 27,75 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,7594 гривен за доллар, что на 1 копейку ниже, чем установленный 29 января (27,7680 гривен за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, курс на открытии межбанковского валютного рынка 30 января 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 3 копейки до 27,77 грн/доллар, курс в покупке до 27,75 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 31,76 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 2 копейки до 27,82 гривен за доллар, в покупке снизился на 1 копейку до 27,59 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 31,85 гривен за евро.