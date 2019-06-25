НБУ знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 26 червня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 2 копійки до 29,82 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 26 червня, встановлений на такому рівні 2982,6337 гривні за 100 євро (-1,5917 грн).

При цьому курс євро на 25 червня становить 2984,2254 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 25 червня 2019 року, готівковий курс у продажу виріс на 3 копійки до 29,98 гривень за євро. Курс покупки євро складає 29,14 - 29,69 (29,16 - 29,75 - 24 червня), продажу 29,65 - 30,35 (29,75 - 30,25 - 24 червня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,50 (29,44 - 24 червня), продажу - 29,98 (29,95 - 24 червня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 3 копійки до 29,84 гривень за євро. Курс покупки становить 29,82 грн/євро.