НБУ знизив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 18 квітня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,68 грн/долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 18 квітня встановлено на такому рівні: 2668,7575 гривень за 100 доларів (-3,4702 гривень).

При цьому курс долара на 17 квітня становить 2672,2277 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 17 квітня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 3 копійки до 26,69 грн/долар, курс купівлі до 26,66 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 2 копійки до 30,20 гривень за євро.

У той же час курс обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 2 копійки до 26,89 гривень за долар, купівлі на 2 копійки до 26,67 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 1 копійку до 30,46 гривень за євро.