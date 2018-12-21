Долар і євро знижуються на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Готівкові курси євро і долара падають

В обмінних пунктах України сьогодні, 21 грудня 2018 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 11 копійок до 27,83 гривень за долар, купівлі знизився на 13 копійок до 27,47 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 1 копійку до 31,81 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27,00 - 27,63 (27,50 - 27,77 - 20 грудня), продажу 27,56 - 28,00 (27,70 - 28,05 - 20 грудня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 27,47 (27,60 - 20 грудня), продажу - 27,72 (27,83 - 20 грудня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 30,93 - 31,63 (31,00 - 31,75 - 20 грудня), продажу 31,64 - 32,00 (31,58 - 32,10 - 20 грудня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,33 (31,33 - 20 грудня), продажу - 31,81 (31,82 - 20 грудня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,05 (2,60 - 4,10 - 20 грудня), продажу - 4,00 - 5,00 (4,05 - 5,00 - 20 грудня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,68 (3,70 - 20 грудня), продажу 4,18 (4,21 - 20 грудня) грн за 10 рублів.