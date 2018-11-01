НБУ знизив курс золота до 342,4 тис. гривень за 10 унцій

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Усі метали подешевшали

Національний банк України (НБУ) на 1 листопада 2018 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,35% до 342,4 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 1 листопада встановлено такі курси банківських металів:

Золото - 342403,02 грн за 10 тройських унцій (-1203,11 грн або на 0,35%);

Срібло - 4056,14 грн за 10 тройських унцій (-69,95 грн);

Платина - 235073,44 грн за 10 тройських унцій (-662,9 грн);

Паладій - 304245,76 грн за 10 тройських унцій (-10069,4 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.