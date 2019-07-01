НБУ знизив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подешевшало на 0,28%

Національний банк України (НБУ) на 1 липня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,28% до 367 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 1 липня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 367080,15 грн за 10 тройських унцій (-1015,43 грн або на 0,28%);

Срібло - 3993,44 грн за 10 тройських унцій (-36,18 грн);

Платина - 210994,19 грн за 10 тройських унцій (-1476,83 грн);

Паладій - 402093,14 грн за 10 тройських унцій (+3055,81 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.