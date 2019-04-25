НБУ знизив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подешевшало на 0,32%

Національний банк України (НБУ) на 25 квітня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,32% до 338,7 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 25 квітня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 338756,95 грн за 10 тройських унцій (-1101,49 грн або на -0,32%);

Срібло - 3982,48 грн за 10 тройських унцій (-8,71 грн);

Платина - 235624,63 грн за 10 тройських унцій (-1898,64 грн);

Паладій - 366468,1 грн за 10 тройських унцій (-5829,61 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.