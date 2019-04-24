НБУ знизив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подешевшало на 0,50%

Національний банк України (НБУ) на 24 квітня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,50% до 339,8 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 24 квітня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 339858,44 грн за 10 тройських унцій (-1714,97 грн або на -0,50%);

Срібло - 3991,19 грн за 10 тройських унцій (-13,07 грн);

Платина - 237523,27 грн за 10 тройських унцій (-777,53 грн);

Паладій - 372297,71 грн за 10 тройських унцій (-1218,72 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.