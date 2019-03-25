НБУ знизив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подешевшало на 1,55%

Національний банк України (НБУ) на 25 березня 2019 року по порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 1,55% до 353,4 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 25 березня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 353484,82 грн за 10 тройських унцій (-5562,56 грн або на -1,55%);

Срібло - 4189,73 грн за 10 тройських унцій (+14,06 грн);

Платина - 235099,35 грн за 10 тройських унцій (+967,64 грн);

Паладій - 432453,4 грн за 10 тройських унцій (-4192,60 грн).

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.