НБУ знизив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подешевшало на 0,28%

Національний банк України (НБУ) на 11 березня 2019 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,28% до 339,4 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 11 березня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 339470,24 грн за 10 тройських унцій (-958,08 грн або на -0,28%);

Срібло - 3983,44 грн за 10 тройських унцій (-17,86 грн);

Платина - 218502,3 грн за 10 тройських унцій (-3939,29 грн);

Паладій - 398476,42 грн за 10 тройських унцій (-4301,75 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.