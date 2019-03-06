НБУ знизив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подешевшало на 0,43%

Національний банк України (НБУ) на 6 березня 2019 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,43% до 343,8 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 6 березня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 343896,53 грн за 10 тройських унцій (-1488,75 грн або на -0,43%);

Срібло - 4057,18 грн за 10 тройських унцій (-117,11 грн);

Платина - 225874,45 грн за 10 тройських унцій (-5643,28 грн);

Паладій - 413746,33 грн за 10 тройських унцій (-2878,27 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.