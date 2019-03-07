НБУ знизив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подешевшало на 1,01%

Національний банк України (НБУ) на 7 березня 2019 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс золота на 1,01% до 340,4 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 6 березня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 340428,32 грн за 10 тройських унцій (-3468,21 грн або на -1,01 %);

Срібло - 4001,3 грн за 10 тройських унцій (-55,88 грн);

Платина - 222441,59 грн за 10 тройських унцій (-3432,86 грн);

Паладій - 402778,17 грн за 10 тройських унцій (-10968,16 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.