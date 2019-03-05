НБУ знизив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подешевшало на 1,85%

Національний банк України (НБУ) на 5 березня 2019 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс золота на 1,85% до 345,3 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 5 березня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 345385,28 грн за 10 тройських унцій (-6496,69 грн або на -1,85%);

Срібло - 4174,29 грн за 10 тройських унцій (-73,97 грн);

Платина - 231517,73 грн за 10 тройських унцій (-2452,42 грн);

Паладій - 416624,6 грн за 10 тройських унцій (+1871,55 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.