НБУ знизив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подешевшало на 1,16%

Національний банк України (НБУ) на 4 березня 2019 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс золота на 1,16% до 351,8 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 4 березня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 351881,97 грн за 10 тройських унцій (-4122,83 грн або на -1,16%);

Срібло - 4248,26 грн за 10 тройських унцій (-11,60 грн);

Платина - 233970,15 грн за 10 тройських унцій (+832,60 грн);

Паладій - 414753,05 грн за 10 тройських унцій (-3712,74 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.