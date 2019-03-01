НБУ знизив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подешевшало на 0,57%

Національний банк України (НБУ) на 1 березня 2019 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,57% до 356 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 1 березня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 356004,8 грн за 10 тройських унцій (-2040,72 грн або на -0,57%);

Срібло - 4259,86 грн за 10 тройських унцій (-13,09 грн);

Платина - 233137,55 грн за 10 тройських унцій (+2889,27 грн);

Паладій - 418465,79 грн за 10 тройських унцій (+2777,22 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.