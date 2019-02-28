НБУ знизив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подешевшало на 0,05%

Національний банк України (НБУ) на 28 лютого 2019 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,05% до 358 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 28 лютого встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 358045,52 грн за 10 тройських унцій (-162,36 грн або на -0,05%);

Срібло - 4272,95 грн за 10 тройських унцій (-32,13 грн);

Платина - 230248,28 грн за 10 тройських унцій (+86,46 грн);

Паладій - 415688,57 грн за 10 тройських унцій (+3394,01 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.