НБУ знизив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подешевшало на 0,15%

Національний банк України (НБУ) на 27 лютого 2019 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,15% до 358,2 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 27 лютого встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 358207,88 грн за 10 тройських унцій (-538,42 грн або на 0,15%);

Срібло - 4305,08 грн за 10 тройських унцій (+21,66 грн);

Платина - 230161,82 грн за 10 тройських унцій (+6139,38 грн);

Паладій - 412294,56 грн за 10 тройських унцій (+12293,04 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.